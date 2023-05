Ekstremalne zagrożenie pożarowe. Susza w Polsce staje się faktem

Koniec maja przynosi złe informacje w kontekście suszy w Polsce. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej opisał najnowszą sytuację dotyczącą suszy. Jak czytamy w opracowaniu, w ostatnich dniach notujemy deficyty deszczu i spadki stanu wody do strefy niskiej i przepływu wody w rzekach.

Niski stan wody w rzekach to wynik nie tylko deficytu opadów, ale także zmniejszonej retencji wód podziemnych. W północnej i zachodniej Polsce występują miejsca, gdzie wskaźnik wilgotności względnej spadł poniżej 30 proc. Oznacza to wyczerpywanie się zasobów, które zgromadzone zostały głównie zimą i wczesną wiosną. Silny wiatr również przyspiesza wysychanie gleby. Dodatkowym czynnikiem jest rzecz jasna wysoka temperatura, która przyspiesza parowanie z gleby. W obliczu bardzo niskich opadów, które w niektórych miejscach w Polsce nie przekroczyły 15 mm, powoduje to duży deficyt wody.