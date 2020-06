Zmiany klimatu w Polsce. Raport PAN pokazuje czarne chmury nad naszym krajem

Niekorzystny bilans wodny

Eksperci podkreślają, że już teraz zmienia się charakterystyka opadów w naszym kraju. Po pierwsze zmianie ulega "rozkład czasowy opadów" – wzrósł stosunek ilości opadów w półroczu zimnym do półrocza ciepłego.

Ze względu na temperaturę uległa zmianie także faza opadów. To znaczy, że zimą więcej pada deszczu, a mniej śniegu. Dla Polski oznacza to tragiczne konsekwencje – jak możemy przeczytać w raporcie, śnieg jest podstawą zasilania rzek, jezior, terenów podmokłych, itd. Brak śniegu to więc deficyty wody.