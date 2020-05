Zmiany klimatu. Poziom wód morskich i oceanicznych może wzrosnąć nawet o metr do końca stulecia

Analizy przeprowadzone przez stu specjalistów wykazały, że poziom wód rośnie szybciej, niż do tej pory przypuszczaliśmy. Nowe przewidywania naukowców sugerują, że do końca stulecia zwiększy się on aż o metr. To oczywiście element procesu zmian klimatu.



Zdjęcie satelitarne północno-zachodniej części Grenlandii. Pituffik, Grenlandia, 12.08.2019 r. (Getty Images)