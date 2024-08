Zmiany klimatu doprowadziły do wyginięcia mieszkańców Europy Zachodniej? Ciekawe wnioski na temat życia w epoce lodowcowej

Pomimo ekstremalnych warunków, populacje ludzi w Europie wykazywały zdolność do przetrwania dzięki migracjom i adaptacjom . W początkowych fazach epoki lodowcowej, w Europie Zachodniej i Wschodniej obserwowano podobieństwa w kulturze materialnej, co sugeruje, że grupy te mogły utrzymywać regularne kontakty i dzielić się wiedzą. Dopiero później, gdy zmiany klimatyczne stały się bardziej drastyczne, te populacje zaczęły się izolować i doświadczać trudności.

Główne źródło białka i innych zasobów w tym okresie pochodziło z dużych stad zwierząt, a ich migracje wpływały na życie ludzi. Zmiany klimatyczne prowadziły do przesunięć w dostępności tych zwierząt, co zmuszało ludzi do przemieszczania się w poszukiwaniu nowych źródeł pożywienia.

Topnienie lodowca na Alasce przyspiesza. Co to oznacza?

Topnienie lodowca na Alasce przyspiesza. Co to oznacza?

Klimatyczne zmiany miały szczególnie duży wpływ na populacje w Europie Zachodniej i Wschodniej. Około 28 000-14 700 lat temu, oba regiony doświadczyły znacznych spadków liczebności populacji, co prowadziło do utraty różnorodności genetycznej i ryzyka inbreedingu. Główne przyczyny tego stanu rzeczy to spadek temperatur i rozszerzanie się lodowców, które pokrywały większość północnej i centralnej Europy. W rezultacie, wiele grup ludzi zostało zmuszonych do izolacji w niewielkich, stosunkowo bardziej przyjaznych obszarach, tzw. refugiach.