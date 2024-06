Znalezisko wywołało sensację. Te giganty dawniej zamieszkiwały całą Polskę

Odkrycie to wywołało sensację w regionie. Mieszkańcy zastanawiali się, czy kość pochodzi od mamuta, czy może jest to pozostałość po dinozaurze . Wędkarz, który natknął się na ten niezwykły znalezisko, poinformował o tym lokalne władze. Gmina z kolei skontaktowała się z Instytutem Paleobiologii Polskiej Akademii Nauk.

Piotr Wojtal z Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN w Krakowie, w rozmowie z PAP, wyjaśnił: "Kość znaleziona w Książnicach jest kością udową mamuta. Należała do dorosłego osobnika, ponieważ obie nasady kości, górna i dolna, były przyrośnięte do trzonu kości. Kość i osobnik już nie rósł. Nie można wskazać, co było przyczyną śmierci tego zwierzęcia". Kość trafiła do kolekcji Instytutu Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN.