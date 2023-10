Zmiana czasu na zimowy. Jak sobie z nią poradzić?

W 2023 r. zmiana czasu na zimowy nastąpi w nocy z 28 na 29 października. Jesienią zegary cofamy, dzięki czemu możemy spać "godzinę dłużej", jeśli wstaniemy o tej samej godzinie, co zazwyczaj. Mimo to nie jest to zjawisko korzystne dla naszego snu. Z badań wynika, że jesienna zmiana snu ma szereg negatywnych konsekwencji, przez co wchodzimy w ten okres w gorszej kondycji, z gorszym samopoczuciem.