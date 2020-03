Zmiana czasu 2020 na letni nie taka zła. Oto zalety przestawienia wskazówek zegara

Zmiana czasu z zimowego na letni nastąpi w ostatni weekend marca. Przeciwnicy takiego rozwiązania już teraz narzekają, że godzina mniej snu rozreguluje ich zegar biologiczny. Zapewniamy, że przestawienie minutowej wskazówki o 360 stopni ma swoje zalety.

Zmiana czasu nadal obowiązuje, choć od kilku lat trwają debaty nad tym, aby została zniesiona. Do tej pory nie zapadła żadna konkretna decyzja w tej sprawie, dlatego wciąż dwa razy w roku musimy przestawiać zegarki. Po raz kolejny zrobimy to w ostatni weekend marca. Dokładnie z soboty (28.03) na niedzielę (29.03) przestawimy wskazówki zegara o godzinę do przodu (z 2:00 na 3:00).