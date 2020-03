Zmiana czasu 2020 na letni. Jak to wpływa na zdrowie? Naukowcy nie są zgodni

Zmiana czasu z zimowego na letni już pod koniec przyszłego miesiąca. Naukowcy nie są zgodni co do tego, jak przesunięcie wskazówek zegara wpływa na nasze zdrowie, jednak wielu jest zgodnych, że możemy spodziewać się dyskomfortu.

Zmiana czasu z zimowego na letni w 2020 roku będzie miała miejsce z 28 na 29 marca przestawimy wskazówki zegara o godzinę do przodu (z 2:00 na 3:00). Oznacza to, że będziemy spać godzinę krócej. Zgodnie z dyskusjami prowadzonymi w Parlamencie Europejskim może to być ostatnia zmiana czasu, jaka nas czeka.