Złoty iPhone z diamentem i wizerunkiem Jezusa Chrystusa. Tak, Rosjanie naprawdę to zrobili

Pozłacany iPhone z wizerunkiem Jezusa Chrystusa oraz 3-karatowym diamentem. Brzmi jak kiepski żart, ale to rzeczywistość. "Caviar" wprowadza do swojej oferty taką propozycję specjalnie na święta.

Co piszą Rosjanie o swoim bazarowym iPhonie?

Dalej czytamy: "Jako wyraz szczególnego szacunku dla tego świętego dnia, Caviar tworzy jedynego iPhone'a na świecie w obudowie ze złota o zawartości 750. Pośrodku kompozycji znajduje się błyszczący diament o 3 karatach, który symbolizuje Gwiazdę Betlejemską prowadzącą Mędrców do miejsca narodzin Jezusa Chrystusa" - jeśli jeszcze nie wiedzieliście, co kupić bliskim na święta, to może właśnie to?