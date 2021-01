Ziemia obraca się szybciej. W 2020 roku mieliśmy najkrótszy dzień od 50-lat

Dni stają się coraz krótsze

Od momentu odkrycia zegarów atomowych w latach 60. XX wieku naukowcy wiedzą, że rotacja planety zmienia się w zależności od oddziaływania grawitacyjnego Księżyca, ale także zmian i katastrof zachodzących na jej powierzchni: trzęsień ziemi, tsunami, huraganów czy erupcji wulkanów. Dlatego tak istotne jest synchronizowanie wahań w długości obrotowej Ziemi z rytmem zegarów atomowych. Jest to możliwe za sprawą ujemnych lub dodatnich sekund przestępnych.

System bazujący na sekundach przestępnych został wprowadzony do użytku w 1972 roku. Od tego momentu mieliśmy styczność z 27 takim sekundami. Wszystkie były dodatnie, co oznacza, że ich dodanie do zegarów pozwalało naszej planecie na uzupełnienie powstałych zaległości. Wszystko zmieniło się w 2016 roku, kiedy naukowcy zauważyli, że Ziemia zaczęła obracać się szybciej niż dotychczas i dodatkowe sekundy przestępne nie są już potrzebne. Jeśli tempo rotacji nadal będzie rosnąć, wówczas może się okazać, że niezbędne będą ujemne sekundy przestępne.