Ziemia mogła mieć pierścienie. Naukowcy mają dowody

Ponad 450 mln lat temu naszą planetę mógł okrążać system pierścieni – twierdzą naukowcy na podstawie analizy kraterów po asteroidach. Eksperci z Monash University, na łamach pisma "Earth and Planetary Science Letters" przedstawili rewolucyjną teorię. Ich zdaniem ok. 460 mln lat temu na ziemskiej orbicie uformował się system pierścieni podobny do tego, który otacza Saturna.