Ziemia ma drugi księżyc. Niesamowite odkrycie polskiego astronoma

Astronomowie z Catalina Sky Survey w Tuscon w Arizonie zauważyli, że wokół Ziemi krążą dwa księżyce. Jeden z nich to naturalny satelita naszego globu, a drugi to tymczasowym mini księżyc o nazwie 2020 CD3. Jednym z jego odkrywców był Kacper Wierzchoś – polski astronom.

Drugi księżyc

Wielkość 2020 CD3 można porównać do samochodu. Jest on asteroidą o średnicy od 1,9 do 3,5 metra. Naukowcy są zdania, że krąży wokół naszej planety od 3 lat i jest tymczasowy. Oznacza to, że już wkrótce zniknie. Jest to związane z nieregularnością orbity drugiego księżyca. Według astronomów księżyc uwolni się od ziemskiej grawitacji za kilka miesięcy.