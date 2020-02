Odkryto nowy rodzaj zorzy polarnej. Przypomina rozświetlone wydmy

Okazuje się, że nie tylko naukowcy mają znaczący wkład w rozwój nauki. Posiadają go i zwykli ludzie. Grupa amatorów fotografii odkryła nowy rodzaj zorzy polarnej, który swoim wyglądem przypomina rozświetlone wydmy. Niesamowite zjawisko można podziwiać na nagraniu.

Nietypowa zorza została sfotografowana w południowo-zachodniej Finlandii. Dostrzeżono ją w dwóch różnych punktach nieba. Grupa amatorów fotografii poinformowała na Facebooku, że nie pasuje do niczego, co udało się wcześniej zaobserwować.

Spektakularne widowisko

Zorza polarna to zjawisko świetlne, które można obserwować w górnej atmosferze. Występuje w pobliżu biegunów magnetycznych Ziemi, kiedy dochodzi do wybuchów na powierzchni Słońca. W ich efekcie pojawia się fala magnetyczna. W momencie jej dotarcia do Ziemi na niebie ukazują się niesamowite pasma światła. Ich barwa jest zmienna – od jasnozielonej po intensywnie fioletową.