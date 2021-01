Zespół Sikorsky-Boeing zaprojektowali rewolucyjny śmigłowiec Defiant X

Sikorsky, firma należąca do Lockheed Martin, i Boeing zaprezentowali swoją koncepcję nowego zaawansowanego śmigłowca. Defiant X ma być szybszy niż helikopter Black Hawk, którym szczyci się amerykańska armia.

Projekt nowego śmigłowca Defiant X ma wziąć udział w konkursie U.S. Army's Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), ale pierwsze koncepcje zostały udostępnione w poniedziałek 25 stycznia na stronie Lockheed Martin.

Jak podaje firma, ma to być "najszybszy, najbardziej zwrotny i najbezpieczniejszy helikopter szturmowy w historii". Lockheed Martin odważnie dodaje również, że nowy model ma być "dwa razy szybszy niż czcigodny helikopter Black Hawk, którego zastąpi Defiant X".

Nowe funkcje Defiant X

Defiant X to zmodyfikowana wersja SB1-1 Defiant. Jak donosi Defense News zmieniony został kształt śmigłowca, czemu towarzyszyły też zmiany w układzie wydechowym. Modernizacje mają na celu m.in. zmniejszenie sygnatury termicznej i poprawę właściwości aerodynamicznych.

Dodatkowa modyfikacja podwozia ma zapewnić lepszą stabilność w czasie lądowania i kołowania w sytuacjach bojowych, podaje Lockheed Martin. Wszystkie zaproponowane ulepszenia są efektem 1500-godzinnej pracy algorytmy w laboratorium integracji systemów.

Materiały prasowe Defiant X Źródło: Materiały prasowe

Defiant X będzie również wyposażony w "sterowanie lotem typu fly-by-wire zintegrowane z możliwością autonomii, co zwiększy bezpieczeństwo załogo", poinformował producent.

Lockheed Martin i Boeing mają nadzieję, że amerykańska armia zakontraktuje nowe śmigłowce w 2022 roku, dając wszystkim zaangażowanym stronom mnóstwo czasu na dopracowanie swoich koncepcji.

