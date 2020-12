Śmigłowce Black Hawk z zakładów PZL Mielec weszły do służby na Filipinach

Ceremonia formalnego wejścia do służby produkowanych w zakładach PZL Mielec śmigłowców S-70i Black Hawk odbyła się w czwartek 10 grudnia. Pięć maszyn zostało dostarczonych na Filipiny miesiąc temu, a pierwsza z nich - już w sierpniu tego roku.

Kontrakt między Filipinami a firmą Sikorsky Aircraft podpisano w 2019 roku. Umowa obejmuje dostarczenie 16 śmigłowców S-70i Black Hawk i opiewa na ponad 240 milionów dolarów . Dziesięć pozostałych maszyn trafi do azjatyckiego kraju na początku 2021 roku.

Filipiński resort obrony poinformował, że śmigłowce wielozadaniowe są niezbędne do transportu żołnierzy i zaopatrzenia, a także do operacji ratunkowych. Maszyny dołączą do starzejącej się floty helikopterów Bell UH-1 "Huey” i Bell 412.