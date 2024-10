Ukraińcy pokazali giganta. Takiego okrętu jeszcze nie mieli

Prace nad korwetą Hetman Iwan Mazepa zostały rozpoczęte jeszcze przed wybuchem wojny ukraińsko-rosyjskiej. Nie przerwano ich, ponieważ jest to okręt budowany w Turcji. Również dzięki temu nie było problemów z wodowaniem tej jednostki (w październiku 2022 r.) i z rozpoczęciem serii prób morskich (na terenach kontrolowalnych przez Turcję). W lipcu 2024 r. Ukraińcy chwiali się sprawdzaniem uzbrojenia tej jednostki , teraz natomiast zaprezentowali nagranie z użycia lądowiska, w jakie korweta Hetman Iwan Mazepa również została wyposażona.

Hetman Iwan Mazepa to korweta, która zalicza się do jednostek typu Ada. Są one opracowywane w Turcji na zamówione marynarek wojennych kliku państw. Ukraina docelowo otrzyma dwie takie jednostki. Będą największymi okrętami wojennymi Ukraińców - Hetman Iwan Mazepa ma 100 m długości i cechuje się wypornością 2,4 tys. ton.