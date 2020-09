Zderzenie na Morzu Bałtyckim. Kolizja rosyjskiej fregaty i statku towarowego Ice Rose

Na Morzu Bałtyckim doszło do zderzenia cywilnego statku towarowego Ice Rose oraz rosyjskiej jednostki. Serwis "soefart.dk" przekazał, że był to okręt wojenny o kadłubie nr 311. Portal zaznaczył, że do kolizji najprawdopodobniej doszło z powodu bardzo gęstej mgły.

Zderzenie rosyjskiego okrętu wojennego z cywilnym statkiem

"Statek duńskiej marynarki wojennej oraz wojskowe jednostki ze Szwecji są już obecne na miejscu, w którym doszło do zderzenia. Dalszy rejs Ice Rose został wstrzymany do czasu uzyskania pewności, co do zdatności statku do dalszej żeglugi" – można przeczytać we wpisie opublikowany na Twitterze duńskich sił zbrojnych.