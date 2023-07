Nowa potęga pod nosem Polski? Zbroją się jak nigdy dotąd

Zakończenie negocjacji w sprawie JLTV i podpisanie ostatecznej umowy potwierdził Martin Sklenár, minister obrony Słowacji. Zrobił to w obecności Gautama Rana, ambasadora Stanów Zjednoczonych na Słowacji oraz przedstawicieli Oshkosh Defence.

Martin Sklenár podkreślił, że JLTV to jednostki nowoczesne, a zarazem sprawdzone przez kilka armii, także europejskich. Mają pełnić coś więcej niż funkcję reprezentatywną.

Poza zachowaniem gotowości do wykorzystania ich przez armię w sytuacji konfliktu będą służyły do monitorowania i patrolowania, np. na granicach, a także do ochrony obiektów wojskowych. Niewykluczone jest też wykorzystanie ich w sytuacjach kryzysowych, takich jak klęski żywiołowe.