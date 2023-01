Zbliża się do Ziemi. To jedyna okazja w życiu, by ją zobaczyć

Astronomowie powiedzieli, że nowo odkryta kometa może być widoczna gołym okiem, gdy przeleci obok Ziemi za kilka tygodni. Będzie to jedyna okazja w życiu, by ją zobaczyć - kolejna taka za 50 tys. lat.

Kometa C/2022 E3 (ZTF) została zauważona przez astronomów po raz pierwszy w zeszłym roku w okolicach Jowisza. Teraz po długiej podróży zbliża się do Ziemi. Obecnie można zaobserwować jaśniejący punkt z pomocą teleskopów, jednak na przełomie stycznia i lutego będzie można ją zobaczyć nad Polską gołym okiem, jeśli warunki pogodowe dopiszą.

Zbudowana z lodu i pyłu oraz emitująca zielonkawą aurę kometa ma średnicę około kilometra i trafiła do wewnątrz Układu Słonecznego najpewniej z Obłoku Oorta. Obiekty tak niewielkich rozmiarów rzadko możemy zaobserwować na niebie bez specjalistycznych przyrządów, jednak C/2022 E3 (ZTF) zbliży się na tyle do Ziemi, że powinno to zrekompensować małe rozmiary komety.

Astronomowie nie mają wątpliwości, że będzie to niezwykły widok, gdyż gdy kometa zbliży się do Ziemi będzie "najjaśniejszym punktem na niebie", według słów Nicolasa Bivera, astrofizyka z Obserwatorium Paryskiego. Podkreślają również, że to jedyna okazja w życiu, by móc przyjrzeć się komecie. Szacunkowo obiekt okrąża Słońce w ciągu 200 lat, ale zanim znów będzie widoczny nad Polską może minąć nawet 50 tys. lat.

Kometa spędziła większość swojego życia "co najmniej 2500 razy dalej niż Ziemia jest od Słońca", wyjaśnił Thomas Prince, profesor fizyki w California Institute of Technology. Ostatni raz kometa minęła Ziemię w okresie górnego paleolitu, kiedy neandertalczycy nadal wędrowali po Ziemi. Ten "rzadki gość" dostarczy nam "informacji o tym co skrywa Układ Słoneczny daleko poza odkrytymi przez nas planetami" – dodał Prince.

Kiedy wypatrywać komety C/2022 E3 (ZTF)?

Najjaśniej kometa będzie widoczna nad Polską 1 i 2 lutego i to wtedy też warto wypatrywać jej na niebie gołym okiem. Niestety przeszkodzić w obserwacji może Księżyc, który będzie powoli zbliżał się do kolejnej pełni (5 lutego). Astronomowie uważają jednak, że jest duże prawdopodobieństwo, że kometę będzie można zobaczyć z pomocą zwykłej lornetki nawet do 10 lutego. Jeśli jednak dysponujecie teleskopem, to już od ok. 20 stycznia możecie wypatrywać jasnego obiektu na niebie.

Klaudia Stawska, współpracownik WP Tech