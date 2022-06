Warto spojrzeć w niebo. To może być jedyna taka okazja za naszego życia

Zdaniem m.in. Eddiego Irrizarry'ego z NASA, którego cytuje serwis Cnet, nie ma pewności co do rozmiarów jądra komety. Z różnych obserwacji wynika, że jego średnica może wynosić od 18 do nawet 161 km. Istnieje więc szansa, że C/2017 K2 należy do nielicznej grupy największych, odkrytych do tej pory komety, takich jak np. Hale-Bopp czy Bernardinelli-Bernstein. Cnet zwraca też uwagę na wątpliwości dotyczące rozmiarów warkocza C/2017 K2. Według astronomów jego długość waha się od 130 000 do 800 000 kilometrów.