Zbiorniki wodne dziwnie reagują na ścieki. Mamy duży problem

Do ścieków trafiają pestycydy, farmaceutyki oraz wiele syntetyków. Są to źródła toksyn, których nie neutralizujemy w procesie oczyszczania. Trafiają one do zbiorników wodnych, które muszą sobie z nimi radzić same. Okazuje się, że nie stają się przez to ziemią jałową. Reagują zupełnie inaczej.