Z Europy zniknęło ponad 500 milionów ptaków. Jaka jest główna przyczyna?

Badacze wskazują, że odpowiada za to przede wszystkim nagminne wykorzystywanie pestycydów i nawozów. Substancje te mogą bezpośrednio wpływać na zdrowie ptaków, a do tego - spełniając swoją funkcję - zabijają owady i bezkręgowce, pozbawiając ptaki (zwłaszcza pisklęta) pożywienia.

Naukowcy doszli też do wniosku, że niektóre gatunki z powodu rosnących temperatur radzą sobie nawet lepiej. Badanie wykazało jednak, że zmiana klimatu na ogólną populację ptaków wpływa negatywnie. O wiele bardziej odczuwają to gatunki zimnolubne - ich populacja spadła o 39,7%, podczas gdy populacja ptaków ciepłolubnych zmalała o 17,1%.

Badacze podkreślają, że choć wpływ intensywnego rolnictwa na ptaki był już od dawna zgłaszany, to aktualne wyniki stanowią rzetelny dowód na potwierdzenie tej tezy w skali kontynentu. Zauważają przy tym, że jest to wpływ "bezpośredni i dominujący".

Wyniki trwającego niemal cztery dekady badania opublikowano w Proceedings of the National Academy of Sciences. Są to pierwsze tak bogate dane, które pokazują związek pomiędzy działalnością człowieka, a zmniejszaniem się populacji ptactwa na terenie kontynentu.