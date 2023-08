Zbadali ludzkie ciało. Może się "ruszać" nawet rok po śmierci

Alyson Wilson jest pracowniczką Australian Facility for Taphonomic Experimental Research (AFTER), instytucji znanej jako "farma ludzkich ciał". Jest to unikalna placówka, która zajmuje się tafonomią sądową, czyli badaniem ludzkich szczątków i poznawaniem problemów związanych z fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi procesami rozkładu ludzkich ciał. W ramach swojej pracy Wilson ma dostęp do ciał osób, które za życia wyraziły zgodę na wykorzystanie swoich zwłok w celach naukowych po śmierci.