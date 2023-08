Nie był tym, za kogo go braliśmy. "Człowiek lodu" wyglądał inaczej

Te odkrycia pasują zresztą do wyglądu samej mumii. Zachowano ciało jest pozbawione włosów i stosunkowo ciemne. Wcześniej jednak twierdzono, że jest to efekt trwającego ponad pięć tysięcy lat zamrożenia ciała, a nie odzwierciedleniem wyglądu żyjącego Ötziego. Zespół pod wodzą Johannesa Krausego wskazuje, że – choć całkowicie zrozumiały w tej sytuacji, to jednak – był to błąd. Naukowcy przedstawili wyniki swoich analiz w artykule na łamach Cell Genomics.