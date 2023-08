Przełom w nauce. Dotyczy wszystkich mężczyzn

- Genom to bardzo osobista rzecz. Zawiera podstawowe instrukcje dotyczące naszej budowy, rozwoju i tego, co czyni nas ludźmi. Wiedzieliśmy, że do tej pory dysponowaliśmy niekompletnym obrazem, ale teraz, po raz pierwszy możemy zobaczyć cały genom, od początku do końca – podkreśla Rajiv McCoy, także z Johns Hopkins.