Zbadali krew stulatków. Była inna niż zmarłych wcześniej rówieśników

Osób, którym dane było świętować setne urodziny jest coraz więcej, ale nadal nie jest to przeciętny wiek życia ludzkiego. Wydają się więc namacalnym dowodem na istnienie sekretu długowieczności. Skoro im udało się dożyć tak sędziwego wieku, ich organizmy mogą pomóc nam zrozumieć co się do tego przyczyniło.