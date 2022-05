Zauważono go blisko Tajwanu. To chiński lotniskowiec

Liaoning został uchwycony na zdjęciach satelitarnych Planet Labs. Lotniskowiec znajdował się wówczas ok. 160 mil morskich na wschód od Tajwanu. Wyjaśniamy, co to za jednostka.

Pierwszy lotniskowiec ChRL

Liaoning to pierwszy lotniskowiec Chińskiej Republiki Ludowej. Jednostka była opracowywana w ramach radzieckiego projektu, jednak pozostała nieukończona. Budowano ją w ukraińskim Mikołajowie pod nazwą "Riga", a potem "Wariag".

Po rozpadzie Kraju Rad okręt został przekazany chińskiej firmie. W 2002 r. przejęła go chińska marynarka wojenna. Liaoning przeszedł trwający wiele lat proces wykończeniowy. Do służby przyjęto go w 2012 r.

Lotniskowiec ma ok. 306 m długości i 72 m szerokości. Jego standardowa wyporność wynosi 55 tys. t, a pełna 65,7 tys. t. Okręt rozwija prędkość maksymalną 30 węzłów (ok. 55,5 km/h). Przy prędkości 29 węzłów zasięg Liaoning to 3850 mil morskich.

Na uzbrojenie chińskiego lotniskowca składają się cztery 18-prowadnicowe wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych FL-3000N o zasięgu ok. 9 km oraz trzy zestawy artyleryjskie obrony bezpośredniej typu 1130 kal. 30 mm.