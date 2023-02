Zaskakujące zagranie Putina. W ten sposób osłabił ochronę Moskwy

Systemy, które zostały rozmieszczone przez Rosjan na budynkach rządowych, pochodzą od 1. Armii Obrony Przeciwlotniczej, elitarnej jednostki, która w 2018 r. otrzymała 20 zestawów tego typu. Jak podkreśla ukraiński serwis Defense Express, obecnie systemy Pancyr utrudniają "ogólną obronę Moskwy przed tradycyjnymi zagrożeniami".

Pierwotnym zamierzeniem było, aby zestawy Pancyr obejmowały nie pojedyncze budynki w Moskwie, ale pozycje systemów rakietowych S-300 i S-400 oraz kompleksów przeciwrakietowych A-135. Ta zaawansowana broń miała stanowić integralną, okrężną obronę wokół całej Moskwy i wszystkich znajdujących się w niej obiektów politycznych i wojskowych.

Systemy Pancyr na dachach w Moskwie

Jeśli rosyjskie dowództwo zdecydowało się na zmianę tego schematu i rozpoczęcie rozrzucania swoich systemów Pancyr po Moskwie, to najwidoczniej nie są ono takie pewne co do niezawodności kręgu obronnego przed uderzeniami rakietowymi lub dronami wroga – podsumowuje Defense Express. Innymi słowy, rozproszenie Pancyrów po mieście zmniejsza zdolności obronne Moskwy.

Pancyr-S1 to opracowany w latach 90. XX w. rosyjski system obrony punktowej. Moduł ogniowy i radary bazują na podwoziu ciężarówki Kamaz. Do ataku na najbliższe cele wykorzystywana jest para armat automatycznych 2A38M kal. 30 mm o szybkostrzelności do 2500 strz./min. Korzystają one z szerokiej gamy amunicji o zasięgu do 4 km.

Cele znajdujące się dalej są z kolei rażone za pomocą 12 pocisków przeciwlotniczych 57E6 lub 57E6-E. Pozwalają ona eliminować obiekty znajdujące się na pułapie do 15 km i dystansie do 20 km. Co ciekawe, pierwszym użytkownikiem Pancyrów nie była Rosja, lecz ZEA (Zjednoczone Emiraty Arabskie). To tam przeprowadzono w 2002 r. pierwsze próby ogniowe tych systemów. Broń służy do obrony przed samolotami i myśliwcami, ale także dronami oraz pociskami manewrującymi i artyleryjskimi.

