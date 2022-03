Zaskakujące odkrycie na Plutonie. Na jego powierzchni znajdują się lodowe wulkany

Naukowcy opierają swoje wnioski na analizach zdjęć wykonanych przez sondę New Horizons NASA. Sonda została wyniesiona w przestrzeń kosmiczną w 2006 roku, a obok Plutona, karłowatej planety na krańcach Układu Słonecznego, przeleciała w lipcu 2015 roku. Zdobyty w ten sposób materiał pozwolił ekspertom zauważyć, że powierzchnia Plutona jest nierówna i nie przypomina niczego, co do tej pory widziano w Układzie Słonecznym. Ich zdaniem za nietypowe ukształtowanie terenu odpowiada tzw. kriowulkanizmu.