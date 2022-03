Planeta warta majątek. Jej powierzchnia może kryć tony diamentów

Cannon zaznaczył jednak, że nie są to diamenty w postaci dużych kamieni szlachetnych, które są wykorzystywane np. do tworzenia biżuterii. Przypominają one bardziej "małe, mętne diamenty używane w przemyśle jako materiały ścierne".

Odkrycie wymaga potwierdzenia podczas dalszych badań, ale nie wiadomo czy i kiedy będzie to możliwe. Merkury jest planetą trudną do badania ze względu na swoje położenie w Układzie Słonecznym (znajduje się najbliżej Słońca), a także panujące tam ekstremalne warunki. Planeta pozbawiona jest atmosfery, posiada liczne kratery uderzeniowe, a temperatura powierzchni waha się od −173 do 427 st. C.