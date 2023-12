Zapoczątkuje koniec życia na Ziemi. Naukowcy mówią, kiedy to nastąpi

Słońce to życie – z pewnością każdy z nas przynajmniej raz spotkał się z takim stwierdzeniem. I rzeczywiście dziś nasza gwiazda centralna jest niezbędnym źródłem grawitacji i energii. Nadejdzie jednak taki dzień, gdy Słońce doprowadzi do zagłady ludzkości. Oczywiście nie stanie się to prędko.

Za ok. 1,3 mld lat naturalna ewolucja Słońca doprowadzi do tego, że Ziemia stanie się niezdatna do funkcjonowania większości organizmów żywych. Niemniej jednak naukowcy twierdzą, że życie samych ludzi może zakończyć się na naszej planecie zdecydowanej szybciej. Już w przeciągu kilku stuleci gatunek homo sapiens może wyginąć na własne życzenie – poprzez zmiany klimatyczne lub nuklearną wojnę światową.

Gwiazda zmienia się w czerwonego olbrzyma, gdy kończy jej się wodór niezbędny do napędzania syntezy jądrowej. Jest to początek procesu jej umierania. Nie dochodzi do syntezy, grawitacja przejmuje kontrolę, a helowy rdzeń zaczyna się ściskać, co powoduje wzrost temperatury. Efektem jest drastyczne rozszerzenie zewnętrznej warstwy plazmy. – Słońce spuchnie do takich rozmiarów, że sięgnie co najmniej do ziemskiej orbity – dodał Kopparapu.