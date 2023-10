Tak będzie wyglądać koniec świata, jaki znamy? Nowe badania

Niedawne badanie opublikowane w Nature Geoscience wykorzystuje komputerowe modele klimatyczne do zbadania, w jaki sposób superkontynent, nazwany Pangea Ultima (lub Pangea Proxima) , który uformuje się za 250 milionów lat, spowoduje zmiany klimatyczne, które uczynią Ziemię niezdatną do życia dla większości stworzeń, jakie dziś znamy, w szczególności dla ssaków.

"Powszechne temperatury od 40 do 50 stopni Celsjusza i jeszcze większe ekstremalne temperatury w ciągu dnia, w połączeniu z wysokim poziomem wilgotności, ostatecznie przypieczętują nasz los. Ludzie, jak i wiele innych gatunków wymarłoby z powodu niezdolności do odprowadzania tego ciepła poprzez pot", wyjaśnia dr Alexander Farnsworth z Uniwersytetu w Bristolu, główny autor badania.

W swoim badaniu naukowcy uwzględnili takie parametry jak, min. wilgotność, temperaturę, opady deszczu, siłę wiatrów czy początkowy i końcowy poziom CO2. Ostatecznie odkryli, że jedynie od 8% do 16% całkowitej masy lądowej Pangea Ultima utrzyma warunki do zamieszkania dla ssaków. Przyznali, że chociaż musimy walczyć z postępującymi zmianami klimatycznymi spowodowanymi przez człowieka, to natura może okazać się o wiele bardziej zabójcza.