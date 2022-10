Zaledwie 18 minut. Tyle Ukraińcy potrzebowali, żeby zestrzelić 4 Aligatory

Siły Zbrojne Ukrainy donoszą o zestrzeleniu co najmniej czterech śmigłowców szturmowych na południu Ukrainy. Maszyny miały prowadzić wsparcie ogniowe naziemnych wojsk okupacyjnych. Ze wstępnych ustaleń wynika, że trzy śmigłowce rozbiły się na linii frontu, a jeden nieco dalej. Ukraińcy strzelali również do dwóch innych śmigłowców, więc ostateczny bilans rosyjskich strat może jeszcze wzrosnąć.

Zdaniem Sił Zbrojnych Ukrainy zestrzelone maszyny to najprawdopodobniej śmigłowce Kamow Ka-52 Aligator, które nazywa się "dumą Rosji" lub "ognistymi rydwanami". Są zaliczane do jednych z najnowocześniejszych śmigłowców w rosyjskiej flocie, a koszt jednego egzemplarza to ok. 16 mln dolarów, czyli ponad 71 mln złotych. Dodatkowo Ka-52 jest jednym z trzech typów śmigłowców szturmowych, eksploatowanych aktualnie przez Rosję.