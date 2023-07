Załadunek FA-50. Na te maszyny czeka Polska

Zanim jednak wszystkie zamówione FA-50 trafią do Polski, tak samo jak i wyczekiwane myśliwce F-35A, minie trochę czasu. Warto jednak przypomnieć, czym są i co potrafią maszyny z Korei Południowej. FA-50 został opracowany jako lekki samolot bojowy. Nie można więc stawiać go na równi z maszynami, które były projektowane i budowane od podstaw jako rozwiązania bojowe tak jak używane przez Polskę F-16 C/D Block 52+, czy wspomniane F-35A. Oznacza to, że mają mniejsze od nich możliwości, ale nie są pozbawione zalet.