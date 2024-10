Rosjanie w trakcie walk w Ukrainie tracą sporo cennego sprzętu wojskowego. Z najnowszych doniesień wynika, że żołnierze z Oddzielnej Brygady Powietrznodesantowo-Szturmowej w obwodzie kurskim zaatakowali samobieżny artyleryjsko-rakietowy system przeciwlotniczy 9K22 Tunguska. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy uderzyła natomiast w samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy Osa-AKM.

Ataki zostały przeprowadzone przy użyciu dronów FPV (ang. First Person View). Z kolei ukraiński Oddzielny Batalion Systemów Bezzałogowych wraz z 78. Oddzielnym Pułkiem Desantowym przy pomocy systemu HIMARS uderzyły w system kierowanych rakiet ziemia–powietrze Buk-M3. Straty są dość dotkliwe, ponieważ każdy ze wspomnianych systemów odgrywał ważną rolę w rosyjskiej armii.

Rosyjskie straty na froncie

System 9K22 Tunguska to samobieżna artyleria przeciwlotnicza pochodzenia rosyjskiego, zaprojektowana do obrony przed nisko latającymi samolotami, śmigłowcami oraz dronami. Tunguska łączy w sobie zarówno działka automatyczne, jak i pociski rakietowe, co daje mu dużą elastyczność w operacjach bojowych. System jest wyposażony w dwa działka kalibru 30 mm oraz osiem rakiet 9M311, które mogą niszczyć cele w zasięgu do 8 km. Wyróżnia się on również zaawansowanym systemem radarowym, który umożliwia wykrywanie celów na odległość do 20 km.

Osa-AKM to kolejny rosyjski system przeciwlotniczy, który zyskał dużą popularność w wielu armiach na całym świecie. Jest to rakieta krótkiego zasięgu, przeznaczona do obrony przed samolotami, śmigłowcami oraz pociskami kierowanymi. System Osa-AKM charakteryzuje się zdolnością do niezależnej pracy, co oznacza, że każda jednostka ma wbudowany własny radar wykrywania celów. Dzięki temu może wykrywać cele na odległość do 30 km i niszczyć je w zasięgu do 15 km.