Wulkan Uturuncu to formacja wysoka na 6 008 metrów, która mieści się w Andach na południu Boliwii. Obszar, w którym jest on zlokalizowany stanowi największe ciało magmowe na Ziemi rozciągające się od Peru do Argentyny. Do wnętrza Uturuncu postanowili zajrzeć naukowcy z zespołu Thomasa Hudsona (Uniwersytet W Oxfordzie), którzy wykorzystali innowacyjną metodę do mapowania. Wyniki zostały opublikowane w "Geophysical Research Letters".