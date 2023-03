Zatopiony Doggerland. Naukowcy znaleźli sposób na jego lepsze poznanie

Wyniki pionierskich badań przeprowadzonych przez University of Bradford pokazują, że pola magnetyczne mogą stanowić klucz do zrozumienia zatopionych cywilizacji. Tak jak tej, która zamieszkiwała Doggerland, obszar obecnie kryjący się pod wodami Morza Północnego. Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie uczelni, to tutaj znajdowała się jedna z największych prehistorycznych osad w Europie, która w późniejszych okresach paleolitu i mezolitu (ok. 20 000 - 4 000 p.n.e.) była "jednym z najbardziej bogatych w zasoby i najbardziej dynamicznych ekologicznie obszarów".