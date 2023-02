Szukali jej 20 lat. Odkryli kolejną warstwę Ziemi

Struktura wnętrza Ziemi składa się z szeregu koncentrycznych warstw, ułożonych od skorupy do jądra. W samym centrum o promieniu ok. 1227 km znajduje się jądro wewnętrzne – najgęstsza część naszej planety, lita kula złożona głównie z żelaza i niklu. Stanowi ona mniej niż 1 procent objętości Ziemi. Jak się okazuje, nie jest to ostatnia z warstw planety.