Zajrzeli do środka rosyjskiej rakiety. Znaleźli coś dziwnego

Na temat nowych rakiet Ch-101 pisze też ukraiński portal Defense Express, który zwraca uwagę, że wyprodukowane w ostatnim kwartale rosyjskie pociski nie muszą wcale oznaczać, że armia Federacji Rosyjskiej mierzy się z problemami dostępu do broni i wykorzystuje resztę magazynowanej broni.

Stosunkowo "świeża" rakieta może oznaczać, że rosyjski przemysł zbrojeniowy charakteryzuje się odpowiednią wydajnością , aby systematycznie dostarczać na front nowe pociski. Nie musi to więc być sygnał, że wojskom Rosji kończy się sprzęt. Wręcz przeciwnie – szczególnie w świetle tego, że agresor nie ogranicza ataków i nie oszczędza amunicji.

Z obserwacji wynika, że wewnątrz Ch-101 znalazły się moduły, jakich wcześniej nie wykorzystywano . Chodzi o urządzenia termiczne, które mają wpłynąć na przenośne przeciwlotnicze zestawy rakietowe (MANPADS). Mają one mieć trudność z wykryciem, a co za tym idzie – zestrzeleniem rosyjskich pocisków. Jak podkreślają jednak Ukraińcy, dodatkowe komponenty wewnątrz rakiet nie mają wpływu na bardziej zaawansowane systemy obrony powietrzne.

Przypomnijmy, że Ch-101 to broń wykonana w technologii utrudnionego wykrywania (stealth), która mierzy ok. 7,4 m długości i waży ok. 2,4 t. Pojedyncza rakieta może przenosić głowicę bojową o masie niemal 500 kg oraz osiąga donośność nawet 4,5 tys. km.