Zajrzeli do rosyjskiego drona. Wcześniej czegoś takiego nie widzieli

Ukraińcy nie pierwszy raz przechwytują rosyjską broń w prawie doskonałym stanie. Dzięki temu w ostatnim czasie armii obrońców udało się ustalić, że agresor wykorzystuje w niektórych bombach części z domowych akcesoriów AGD – jak było to w przypadku biurkowego wentylatora w bombie z rodziny FAB .

Innym razem Ukraińcy ustalili, że w nowych dronach Shahed znajduje się kamera i modem 4G do prowadzenia obserwacji w czasie rzeczywistym. Dość wspomnieć, że ostatnie eksperymenty Rosjan w kontekście ulepszania bezzałogowców ujrzały światło dzienne również dzięki przechwyceniu jednej z maszyn, w której to zidentyfikowano długi na 10 km światłowód przeznaczony do usprawnienia komunikacji na linii dron-pilot.