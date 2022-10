Znaleźli to w irańskim dronie. Był pełen zachodnich części

Oprócz silnika Rotax 912, w dronie znaleziono też m.in. elektronikę produkcji japońskiej, amerykańskiej i chińskiej. Austriacki producent wydał już oświadczenie, w którym podkreślił, że nie wydał żadnych zezwoleń na sprzedaż silników do Iranu i Rosji, w tym za pośrednictwem dystrybutorów.

Jak zauważa ukraiński serwis Defense Express , zastosowanie austriackich silników Rotax w irańskich dronach nie jest jednak niczym nowym, ponieważ znaleziono je również w rozpoznawczym irańskim bezzałogowcu Shahed-129 . Możliwe, że austriacka technologia trafiła do tych urządzeń na drodze przestępstwa.

Serwis The War Zone podaje , że silnik znaleziony w przechwyconym dronie Mohajer-6 jest modelem, który został pozyskany w ramach zagadkowej i długotrwałej serii kradzieży na całym świecie, zwłaszcza w Europie. "Znakiem rozpoznawczym tych powszechnych kradzieży są wyrafinowani przestępcy, którzy wiedzą, jak ominąć środki bezpieczeństwa na lotniskach i znaleźć silniki, które często mają niewiele godzin pracy oraz wiedzą jak je chirurgicznie usunąć" – czytamy na łamach serwisu.

Nowe irańskie drony w Ukrainie. To mniejsze Shahed-131

Silniki austriackiego producenta znajdują się zwykle w lekkich i ultralekkich samolotach. Rotax 912 jest jednym z najlepiej sprzedających się silników do tego typu maszyn, a od rozpoczęcia produkcji w 1989 r. powstało ich ponad 50 tysięcy. Przestępczy proceder skupił się głównie na usuwaniu tych elementów z prywatnych odrzutowców.

Fala kradzieży rozpoczęła się w 2000 r. Wiadomo, że w ciągu 12 lat skradziono ponad 130 silników Rotax 912 i sześć silników Rotax 914. Większość incydentów miała miejsce w krajach Unii Europejskiej. Najwięcej – 36 silników – skradziono w Wielkiej Brytanii, gdzie do zbadania sprawy wezwano krajowy zespół wywiadowczy, zajmujący się przestępczością zorganizowaną.

Potężna broń Saudyjczyków. To sposób na irańskie drony

Oprócz tego skradziono 31 egzemplarzy w Niemczech, siedem w USA i cztery w Rosji. Problem urósł do takiego poziomu, że niektórzy piloci zaczęli ustawiać w silnikach radiolatarnie systemu GPS. The War Zone sugeruje, że fakty te mogą wskazywać, iż część skradzionych silników wysłano do Iranu.