Zajrzeli do drona Rosjan. Znaleźli część od sąsiada Polski

Armii obrońców udało się przechwycić jeden z dronów wykorzystywanych przez agresora do ataku na Ukrainę – czytamy. To kolejne znalezisko, które pozwala Ukraińcom lepiej poznać technologię wykorzystywaną przez przeciwnika i przygotować odpowiednie narzędzia, które pozwolą zabezpieczyć się przed niebezpieczeństwem. Wcześniej obrońcom udało się przechwycić m.in. drona zwiadowczego Orłan-30 oraz pocisk Ch-47 .

Teraz natomiast portal Defense Express donosi, że dotarł do raportu z badania drona bojowego Shahed-238. Wynika z niego, że Iran produkujący ten model bezzałogowca w dalszym ciągu ma dostęp do szeregu zachodnich komponentów. Z Zachodu pochodzi najważniejszy element maszyny – silnik odrzutowy.

Zidentyfikowany w Shahedzie-238 silnik turboodrzutowy to jednostka TJ150 czeskiej firmy PBS Velká Bíteš – czytamy. Generuje on maksymalny ciąg na poziomie 1500 N i waży niespełna 19 kg przy średnicy 27 cm i długości niespełna 64 cm. Z arkusza specyfikacji producenta wynika, że jednostka może pracować na pułapie ok. 9 km.