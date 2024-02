Cenna zdobycz Ukraińców. Była w niemal idealnym stanie

W dalszej kolejności Ukraińcy przetransportowali maszynę w kierunku swoich stanowisk. Użyli do tego robota lądowego – to jedna z maszyn, na temat której w ostatnich tygodniach wypowiadał się niemiecki dziennikarz Julian Röpcke, zwracając uwagę na coraz istotniejsze zastosowanie lądowych dronów w Ukrainie .

Jeden z ukraińskich robotów przydał się tym razem do przeciągnięcia rosyjskiego Orłana-30 w bezpieczne miejsce, gdzie stacjonowała armia obrońców. Podkreślić należy, że przechwycenie sprzętu w niemal idealnym stanie to cenna zdobycz dla Ukraińców. Wynika to przede wszystkim z faktu, że dzięki temu żołnierze mogą dokładnie przyjrzeć się technologii wykorzystywanej przez przeciwnika. To natomiast pozwala lepiej przygotować się na ewentualne ataki i stworzyć skuteczne narzędzia do zwalczania zagrożenia.