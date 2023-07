Zagubiony powietrzny zabójca. Rosjanie znaleźli zaawansowanego drona

Zaprezentowany na filmie, na platformie Telegram dron jest z dużym prawdopodobieństwem Swichbladem 600, którego siły ukraińskie otrzymały od Stanów Zjednoczonych . Znaleziony w rejonie Nowodoniecka, niedaleko od wsi Staromlynivska dron jest wysoce zaawansowany technologicznie i żołnierze z (według profilu na Telegramie) rosyjskiego batalionu "Wostok" słyszani na filmie niespecjalnie potrafią go zidentyfikować. Nic dziwnego, bo do tej pory nie mieli okazji zbadać tego drona w całości, ale znajdowali jedynie szczątki po udanych trafieniach .

Nie jest możliwe dokładne zidentyfikowanie drona, jednak zdecydowanie posiada on wiele cech wspólnych z konstrukcją z prezentacji. Należy też pamiętać, że amunicja krążąca Swichblade 600 dopiero wchodzi do masowej produkcji, więc jego ostateczna forma może się różnić od tej ukazywanej na makietach.

Switchblade 600 to amunicja krążąca firmy AeroVironment, która może być wystrzeliwana ze specjalnej przenośnej wyrzutni i obsługiwana przez operatora z tabletem. Może on przebywać w powietrzu do 40 minut i operować w zasięgu około 40 kilometrów od pilota. Jego część bojową stanowi pocisk przeciwpancerny Javelin, a podczas ataku Swichblade rozpędza się do 185 kilometrów na godzinę.