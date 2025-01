Zabójczy ADAM na froncie. Będzie siać postrach wśród Rosjan

Jesienią 2024 r. w mediach społecznościowych zaczęto donosić, że ukraińskie siły zbrojne otrzymają nowe wsparcie do "mięsnych szturmów" Rosjan. Początkowo mówiono o nieokreślonych minach przeciwpiechotnych, które miały zostać przekazane przez Stany Zjednoczone. Teraz wiadomo, że Pentagon dostarczył Ukrainie 155-mm pociski artyleryjskie z minami ADAM. Potwierdzają to zdjęcia publikowane w sieci. To pierwszy raz, kiedy ADAM-y pojawiają się na froncie w Ukrainie.