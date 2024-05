Lasy Europy są poważnie zagrożone. Przetrwa tylko kilka gatunków drzew?

Lasy Europy już teraz są poważnie dotknięte zmianami klimatycznymi. Naukowcy z Uniwersytetu Wiedeńskiego i Monachijskiego Uniwersytetu Technicznego sprawdzili, które drzewa są najbardziej odporne na obecne warunki, przez co można by je wykorzystać do ponownego zalesiania. Ich ustalenia jasno pokazały, że tylko kilka gatunków nadaje się takich celów, np. dąb szypułkowy.