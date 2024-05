Zagłada rosyjskiej kolumny. Skierowali czołgi prosto na miny

Zdaniem serwisu Militarny tak skuteczne porażenie rosyjskiego oddziału może być wynikiem stosowania przez Ukraińców dronów, zdolnych do przenoszenia min przeciwczołgowych TM-62M. Pozwala to na zdalne tworzenie zapór minowych w oddaleniu od własnych pozycji.

W przeciwieństwie to nowoczesnych min przeciwburtowych, zdolnych do atakowania oddalonych pojazdów o określonych właściwościach, TM-62M do detonacji wymaga albo bezpośredniego nacisku (zapalnik aktywuje się pod masą co najmniej 150 kg), albo (za co odpowiada magnetometr) pojawienia się w pobliżu dużego, metalowego obiektu.