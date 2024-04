Zachodnie części w rosyjskiej broni. Kreml nadal je pozyskuje

Ahyia Zahrebelska z ukraińskiej Narodowej Agencji Przeciwdziałania Korupcji przekazała serwisowi: "Rosja dostosowuje się do sankcji. Nakładając sankcje na jedną użyteczną dla Rosji firmę, agresor natychmiast tworzy dziesięć nowych firm fasadowych, które mają wykonywać te same zadania". Podobne zdanie prezentuje rosyjski opozycjonista prof. Władimir Ponomariow, który jakiś czas temu w rozmowie z WP Tech przyznał : "sankcje nałożone na Rosję nie przynoszą oczekiwanych efektów. Nie są ograniczeniem dla prowadzenia wojny przez Putina".

Prof. Ponomariow również podkreślił, że Rosja nie ma też większych problemów z pozyskiwaniem komponentów niezbędnych do zachowania płynności produkcji sprzętu wojskowego. Jak mówił: "nowoczesne komponenty potrzebne do produkcji broni pochodzą z przemytu. Nie został on ograniczony, wzrosły tylko obowiązujące ceny. W zasadzie do produkcji nowoczesnej broni u Putina wszystko pochodzi z przemytu z Zachodu. Są też dostawy z Chin, czy np. pociski z Korei Północnej. Te ostatnie też są przestarzałe, ale ogromnym wsparciem jest ich liczba".