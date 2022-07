X-37B i kolejny rekord. Kosmiczny samolot zadziwił świat

Część udostępnionych informacji była taka, że pierwszy eksperyment będzie związany z zachowaniem różnych materiałów w przestrzeni kosmicznej. Jeżeli natomiast chodzi o drugi eksperyment, to miał on pozwolić na lepsze zrozumienie wpływu promieniowania kosmicznego na nasiona. Trafiło się też zlecenie U.S. Naval Research Laboratory zmierzające do zbadania obszarów związanych z zamianą energii słonecznej na energię mikrofalową. Co ciekawe, uwzględniano jeszcze kwestię jej transferu na Ziemię.