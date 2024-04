Wysłali Ukrainie militarny złom. Nikt nie spodziewał się takiego scenariusza

Chociaż Bułgaria wspiera Ukrainę od początku jej wojny z Rosją, akurat w przypadku transferu transporterów opancerzonych BTR-60 bułgarscy politycy bardzo długo nie mogli się porozumieć. W pewnym momencie doszło nawet do weta tamtejszego prezydenta, ale ostatecznie zostało ono odrzucone przez parlament i w marcu br. pojazdy wyruszyły do Ukrainy.

Okazuje się, że już na miejscu maszyny przechodzą modyfikacje i to znaczące. Dzięki nim eliminowane są przynajmniej niektóre wady, jakie można znaleźć w BTR-60. To pojazdy, które zostały wyprodukowane w latach 60. i 70. ubiegłego wieku. Największy problem to fakt, że stosowano w nich pancerze ze stosunkowo niewielkich arkuszy, co zwiększyło liczbę łączeń (spawów) i osłabiało ogólną wytrzymałość. W dzisiejszych czasach BTR-60 wypada pod tym względem już bardzo słabo. Jednocześnie nie posiada wielu systemów, które można znaleźć na pokładzie nowszych transporterów opancerzonych.